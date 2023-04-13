Elazığ’da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı adeta felç etti.

İHA Türkiye baharla birlikte yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve fırtına Elazığ’da aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, daha sonra doluya dönüştü. Hayat durdu Kent merkezinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.