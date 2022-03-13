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    Elazığ'da donmamak için kıyafetlerini yaktı

    Eve dönüş yolunda tipiye yakalanan imam, soğuktan donmamak için kıyafetlerini yakarak hayatta kaldı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 15:32
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    Elazığ'da donmamak için kıyafetlerini yaktı

    Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde Göçmezler köyü camisinin imamı Hafız Ramazan Karateke, namaz kıldıktan sonra havanın açık olduğunu görerek kapalı olan köy yolundan Okçular köyüne doğru yola çıktı.

    Köye gitmek isteyen imam, yolda tipiye yakalandı.

    ELBİSELERİNİ YAKARAK KURTULDU

    Durumu jandarmaya bildiren imam, soğuktan donmamak için çantasındaki elbiselerini yakarak ısındı.

    5 kilometrelik yolu tipide yürüyerek gelen imamı donmak üzereyken jandarma ekipleri buldu.

    İmam tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Elazığ da donmamak için kıyafetlerini yaktı #1


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