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    Elazığ'da düğün konvoyu ile yolu kapadılar

    Düğün konvoyunda araçlardan inen vatandaşlar, trafiğe kapattıkları yolda çiftetelli oynadı.
    • 31.10.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:24
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    Elazığ'da düğün konvoyu ile yolu kapadılar

    Trafikte düğün ve asker uğurlama konvoylarının neden olduğu huzursuzluğa bir yenisi daha eklendi.

    Durup yolu trafiğe kapattılar

    Elazığ merkezde Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı.

    Çiftetelli oynadılar

    Ardından araçlarından inen vatandaşlar, müzik eşliğinde çiftetelli oynadı.

    Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldu.

    Elazığ'da düğün konvoyu ile yolu kapadılar VİDEO

    O anlar kamerada

    Öte yandan olay anı, trafikte bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Elazığ da düğün konvoyu ile yolu kapadılar #1

    Elazığ da düğün konvoyu ile yolu kapadılar #2

    Elazığ da düğün konvoyu ile yolu kapadılar #3



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