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    Elazığ’da, düğün konvoyunda otomobil motosiklete çarptı

    Düğün konvoyuna katılan motosiklete, konvoyda ilerleyen otomobil çarptı. Konvoy vatandaşlar tarafından durdurulurken, motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:20
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    Elazığ’da, düğün konvoyunda otomobil motosiklete çarptı

    Elazığ merkez ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde, düğün konvoyuna katılan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsüne, düğün konvoyundaki otomobil çarptı.

    Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yere düşüp yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Vatandaşlar konvoyu durdurarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Elazığ’da, düğün konvoyunda otomobil motosiklete çarptı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Elazığ’da, düğün konvoyunda otomobil motosiklete çarptı #2

    Elazığ’da, düğün konvoyunda otomobil motosiklete çarptı #3

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