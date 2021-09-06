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- Elazığ’da, düğün konvoyunda otomobil motosiklete çarptı
Elazığ’da, düğün konvoyunda otomobil motosiklete çarptı
Düğün konvoyuna katılan motosiklete, konvoyda ilerleyen otomobil çarptı. Konvoy vatandaşlar tarafından durdurulurken, motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 06.09.2021 - 10:04
- Güncelleme : 06.09.2021 - 10:20
Elazığ merkez ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde, düğün konvoyuna katılan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsüne, düğün konvoyundaki otomobil çarptı.
Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yere düşüp yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Vatandaşlar konvoyu durdurarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.