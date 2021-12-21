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    Elazığ'da el arabasıyla hırsızlık

    Gece saatlerinde el arabası ile gelen hırsızlar, yaklaşık 60 bin lira değerinde inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 12:21
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    Elazığ'da el arabasıyla hırsızlık

    Elazığ'da Karşıyaka Mahallesinde bulunan çeşitli elektronik aletler ve inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı.

    Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen 2 hırsız önce gözetleme yaptı.

    İNŞAAT MALZEMELERİNİ  EL ARABASIYLA KAÇIRDILAR

    Bir süre sonra el arabası ile iş yerinin önüne tekrar gelen hırsızlar, içeriden jeneratör, matkap, kablo ve alet edevat çalan hırsızlar, 60 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini el arabasına koyarak olay yerinden uzaklaştı.

    HIRSIZLAR ARANIYOR

    Emniyet güçleri, kaçan hırsızlar için geniş çaplı yakalama çalışması başlattı.

    Elazığ da el arabasıyla hırsızlık #1

    Elazığ da el arabasıyla hırsızlık #2

    Elazığ da el arabasıyla hırsızlık #3

    Elazığ da el arabasıyla hırsızlık #4

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