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Elazığ’da el freni çekilmeyen otomobil, göle düştü

Elazığ’da el freni çekilmeyen otomobil, göle düştü

Kamp yapmak üzere Keban Baraj Gölü kenarına giden sürücü, el frenini çekmeyi unutarak otomobilini park etti. Kayarak suya düşen otomobil, ekiplerin çalışmaları ile çıkarılabildi.