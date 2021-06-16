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    Elazığ’da el freni çekilmeyen otomobil, göle düştü

    Kamp yapmak üzere Keban Baraj Gölü kenarına giden sürücü, el frenini çekmeyi unutarak otomobilini park etti. Kayarak suya düşen otomobil, ekiplerin çalışmaları ile çıkarılabildi.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 13:24
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    Elazığ’da el freni çekilmeyen otomobil, göle düştü

    Sivas’tan Elazığ’ın Keban ilçesine gelen 3 arkadaş, kamp yapmak üzere Yahyalı Mezrası Keban Baraj Gölü kenarına geldi.

    Otomobilini park eden sürücü M.K., aracın el frenini çekmeyi unuttu.

    Araçtan inen şahıslar, çevreye bakınmaya başladı.

    Geri döndüklerinde ise aracın kayarak suya düştüğünü ve batmaya başladığını gördüler.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

    Aracın gece vakti çıkarılamayacağı belirlendi.

    3 arkadaş bir tesisin konaklama alanında misafir edildi.

    Elazığ’da el freni çekilmeyen otomobil, göle düştü #1

    PROFESYONEL DALGIÇ SUYA GİRDİ

    Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar ile bir şirketin profesyonel dalgıcı suya girdi.

    15 metrede ulaşılan otomobil, kepçe ve çevredeki balıkçıların yardımı sayesinde sudan çıkarıldı.

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    Elazığ’da el freni çekilmeyen otomobil, göle düştü #3

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    Elazığ’da el freni çekilmeyen otomobil, göle düştü #8

    Elazığ’da el freni çekilmeyen otomobil, göle düştü #9

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