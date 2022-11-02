6 yıllık evliliğinde sık sık şiddete maruz kalan genç kadın, son olarak eşiyle yaşadığı tartışmada üzerine dökülen kaynar suyla yandı. Eşinden şikayetçi olan kadın, "Ölmek istemiyorum." dedi.

Kadına şiddetin yeni adresi Elazığ...

26 yaşındaki 2 çocuk annesi Ezgi Y., 6 yıl önce evlendiği M.Y. ile sorunlar yaşamaya başladı.

Sözlü tartışmalar zamanla yerini fiziksel şiddete bıraktı.

Yeniden eve döndü

Bir süre sonra yaşananlara dayanamayan genç kadın aile evine giderek eşine boşanma davası açtı.

Çiftin yakınlarının araya girmesiyle Ezgi Y. yeniden evine döndü.

Elazığ'da eşinden şiddet gören kadın: Diri diri yakmaya çalıştı VİDEO



Kaynar su döktü

Son olarak geçtiğimiz günlerde kahvaltıda yaşanan tartışmanın ardından M.Y., yanında bulunan kaynar suyu eşinin üzerine döktü.

İHA'nın aktarımına göre; olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının bacağında 2’nci derece yanık olduğu tespit edildi.

"Sürekli küfürler ve dayaklara maruz kaldım"

Hastanede yapılan tedavisinin ardından talihsiz kadın evine döndü. Şiddet mağduru Ezgi Y., "Birkaç defa ailemin evine, kolumu kırması, sopalarla dayak yemem gibi olaylardan dolayı geldim. Sürekli küfürler ve dayaklara maruz kaldım. Birkaç defa yediğim dayaklardan dolayı bayıldım gözümü açtığım zaman başımda beklediğini görüyordum. Ölümü bekliyordum çünkü her şey yapıyordu. Onun ceza almasını istiyorum bu yaptıklarının yanına kalmasını istemiyorum. Beni canice diri diri yakmaya çalıştı. Ölmek istemiyorum." diye konuştu.

"Şikayetçi oldum ama gereği yapılmadı"

6 yıldır evli olduğunu belirten Ezgi Y., “Evliliğimin başından itibaren şiddetle karşı karşıyayım. En son zaten beni kaynar çayla yaktı. Sabah saat 06.30 sıralarıydı işe gidecekti kalktım kahvaltı hazırladım ve kahvaltıya çağırdım, geldi tartışma konusu açtı. Bana evden gideceksin dedi ben de 2 çocuğu alıp nereye gideyim sen bizi istemiyorsan sen gelme eve dedim. Bana 'Sen beni nasıl evden kovmaya kalkarsın’ diyerek kaynar çayı üzerime fırlatmasıyla ayağım yandı. Doktorlar 2’nci derece yanık olduğunu söyledi. Yanıktan dolayı doktorlar 6 aylık bir sürecin olduğunu belirtti. 1 ay boyunca sürekli pansuman yapılacak onun sonunda eğer iyileşme gözükmezse farklı bir tedavi olacak. Ben eşimden şikayetçi oldum ama gereği yapılmadı.

"Beni canice diri diri yakmaya çalıştı"

Ben şikayetçiyim. Onun ceza almasını istiyorum bu yaptıklarının yanına kalmasını istemiyorum. Beni canice diri diri yakmaya çalıştı. Ben gerekenin yapılmasını istiyorum. Buradan benim sesimi duyarak şikayetçi olmamı dikkate alsınlar. Bu adam elini kolunu sallayarak gezdiği sürece ben rahat değilim. Yarın bir gün gelip arkamdan gelerek farklı bir şey yapmayacağı ne malum. Benim 2 tane çocuğum var ben onları düşünmek zorundayım. Zaten benim çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Adam benim nereye gideceğimi ne yapacağımı bilir yarın bir gün benim canımı almayacağı ne malum. Korkuyorum gereğinin yapılmasını istiyorum. Kendisinden boşanmak istiyorum ama kendisi boşanmamak için elinden geleni yapıyor. Sebepler üreterek iftiralar atıyor. Boşanmak istiyorum gücümün yettiği yere kadar gidiyorum ama olmuyor. Kaç defa dava açtım davadan dönüldü. Ben adamdan kurtulmak istiyorum." şeklinde konuştu.