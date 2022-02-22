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    Elazığ'da eşini öldüren sanığın cezai ehliyetine bakılacak

    Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla öldürüp, kayınvalidesini de yaralayan tutuklu sanık, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne sevk edildi.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 11:56
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    Elazığ'da eşini öldüren sanığın cezai ehliyetine bakılacak

    Elazığ’da yaşayan Ali Alpkılınç (40), 9 Haziran 2020’de boşanma aşamasında olduğu Aslıhan Alpkılınç'ın (34) kaldığı, kayınvalidesi Şule B.'nin Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki evine gelip, kendisini 'sağlıkçı' olarak tanıttı ve zorla içeri girdi.

    Alpkılınç, önce Aslıhan Alpkılınç'ı daha sonra ise Şule B.'yi bıçakladı.

    Aslıhan Alpkılınç, olay yerinde hayatını kaybetti.

    KAYINVALİDESİ DE ONU BIÇAKLADI

    Şule B. de yaralı halde Ali Alpkılınç'ı bıçakladı.

    Evden kaçan Alpkılınç, polis tarafından sokakta kanlar içinde yere yığılmış bulundu.

    Hastaneye kaldırılan Ali Alpkılınç, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Elazığ da eşini öldüren sanığın cezai ehliyetine bakılacak #1

    CEZAİ EHLİYETİNE BAKILACAK

    1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası süren ve 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Ali Alpkılınç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

    Mahkeme heyeti, sanık Alpkılınç'ı, cezai ehliyetinin olup olmadığının öğrenilmesi için İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne sevk etti.

    Adli Tıp Dairesi'nden çıkacak sonuca göre mahkeme kararı verilecek.

    Elazığ da eşini öldüren sanığın cezai ehliyetine bakılacak #2


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