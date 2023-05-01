Elazığ'da eşini öldürmeden cezalara bakmıştı! Gün yüzü göremeyecek Elazığ'da eşinin boğazını kesip öldüren, kayınvalidesini de bıçakla yaralayan zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İHA

Elazığ'ın merkez Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'ta bulunun bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, Ali Alkılınç, boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan Alkılınç'ın kaldığı kayınvalidesi Şule B.'nin evine geldi, 112 Sağlık ekibi olarak kendisini tanıtıp eve girdi.

Alkılınç, önce kayınvalidesi Şule B.'yi bacağından bıçakladı, ardından odadan gelen boşanma aşamasındaki Aslıhan Alkılınç'ı boğazını keserek öldürdü.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İnternetten alacağı cezaya baktı

Mahkeme sürecinde Ali Alkılınç'ın, olayı gerçekleştirmeden önce internetteki arama motorundan 'Şizofren nedir', 'Aldatan eşini öldürmek cezası', 'Aldatma mesajları' ve 'Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur' gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Yapılan sorgulamaların ardından Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

Cezası belli oldu

Sanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Alkılınç'ı eşi Aslıhan Alkılınç’ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Şule B.’yi de öldürmeye teşebbüs ve konut dokunulmazlığı ihlalinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.