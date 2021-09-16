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    Elazığ'da esnaf çakmak doldururken gaz kutusu alev aldı

    Gazı biten çakmağını dolduran esnaf, gaz kutusunun bir anda alev almasıyla nede uğradığını şaşırdı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 10:19
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    Elazığ'da esnaf çakmak doldururken gaz kutusu alev aldı

    Elazığ merkezde Hankendi köyünde market işletmecisi Bülent Bölükbaşı, çakmağın biten gazını doldurmak istedi.

    Bölükbaşı, çakmağa dolum yaparken gaz kutusu bir anda alev aldı.

    ALEV ALMA ANI KAMERADA

    Market işletmecisi olay anında neye uğradığını şaşırırken, bu anlar işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Elazığ da esnaf çakmak doldururken gaz kutusu alev aldı #1

    Elazığ da esnaf çakmak doldururken gaz kutusu alev aldı #2

    Elazığ da esnaf çakmak doldururken gaz kutusu alev aldı #3

    Elazığ da esnaf çakmak doldururken gaz kutusu alev aldı #4

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