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- Elazığ'da esnaf çakmak doldururken gaz kutusu alev aldı
Elazığ'da esnaf çakmak doldururken gaz kutusu alev aldı
Gazı biten çakmağını dolduran esnaf, gaz kutusunun bir anda alev almasıyla nede uğradığını şaşırdı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 16.09.2021 - 09:56
- Güncelleme : 16.09.2021 - 10:19
Elazığ merkezde Hankendi köyünde market işletmecisi Bülent Bölükbaşı, çakmağın biten gazını doldurmak istedi.
Bölükbaşı, çakmağa dolum yaparken gaz kutusu bir anda alev aldı.
ALEV ALMA ANI KAMERADA
Market işletmecisi olay anında neye uğradığını şaşırırken, bu anlar işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.