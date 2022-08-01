Elazığ'da esnaftan hayat kurtaran müdahale: Müşterinin boğazına kaçan dilini çıkardı

Kuyumcu dükkanına giden genç adam, şekerinin düştüğünü belirttikten bir süre sonra dilinin boğazına kaçmasıyla yere yığıldı. Dükkan sahibi ise şahsın kilitlenen çenesini açarak dilini çıkardı.

Elazığ'ın meşhur Kuyumcular Çarşısı'na giden bir kişi, arkadaşıyla birlikte alışveriş yapmak istedi.

Dükkan sahibine şekerinin düştüğünü söyleyen şahıs, bir süre sonra yere yığıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle genç adamın kafasının yere çarpması engellendi.

Dilinin boğazına kaçtığını fark etti

Kuyumcu ise şekeri düşen gencin, dilinin boğazına kaçtığı fark etti ve hayati müdahalede bulundu.

DHA'nın aktarımına göre; yere yığılan şahsın kilitlenen çenesini açan dükkan sahibi, boğazına kaçan dilini çıkardı.

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O anlar kaydedildi

Ardından çikolata verilen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.