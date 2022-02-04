Elazığ'da evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu

Elazığ'da evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu

Elazığ'da bir kişi, evine giderken kaldırımın çökmesi sonucu oluşan 2 metrelik çukurun içine düştü.

Elazığ merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Devlet Sokak’ta evine gitmekte olan Sait Dağdeviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukurun içerisine düştü. Dağdeviren’in bağrışlarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

DÜŞEN ŞAHSA BARET VERİLDİ, ÇUKURUN ETRAFI ÇEVRİLDİ

Kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yeniden oluşabilecek bir çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti.

Elazığ'da evine giderken bir anda kendini yeraltında buldu - VİDEO

BACAĞI SIKIŞTI, 2 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla içerideki toprağı kazdı. Bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren de ekiplere zaman zaman yardım etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Dağdeviren bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan belediye ekiplerinin çukuru kapatılmak için çalışma başlattığı bildirildi.

"GİDERKEN KALDIRIM ÇÖKTÜ, İÇİNE DÜŞTÜ"

Olayı anlatan Aydın Karataş, “Arkadaş buradan giderken kaldırım çöktü. İçine düştü. Bizde itfaiye görünce aşağı indik. Geldik buraya arkadaşın ayağının yarısına kadar içeri girmiş” dedi.