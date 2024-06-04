Elazığ'da feribottan baraja atlayan kişi görüntülendi Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atlayan bir şahıs kaybolurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Elazığ- Pertek arası sefer yapan feribotlarda bir şahıs Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı.

Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken, feribot yetkilileri ve yolcuların çabaları başarılı olmadı.

Kurtarma ekipleri, kayıp şahsı arıyor

Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi.

Suya atladığı anlar görüntülendi

Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başlarken, şahsın feribottan suya atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)