İHA
Elazığ- Pertek arası sefer yapan feribotlarda bir şahıs Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı.
Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken, feribot yetkilileri ve yolcuların çabaları başarılı olmadı.
Kurtarma ekipleri, kayıp şahsı arıyor
Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi.
Suya atladığı anlar görüntülendi
Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başlarken, şahsın feribottan suya atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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