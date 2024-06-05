Elazığ'da feribottan baraja atlayan kişinin cansız bedeni bulundu Elazığ-Pertek arasında sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü’ne atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

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İHA

Dün Elazığ-Pertek arasında sefer yapan feribotta bir şahıs, Keban Baraj Gölü’ne atladı. Feribot yetkilileri ve yolcuların çabalarına rağmen kurtarılamayan şahıs kısa sürede suyun içinde gözden kayboldu. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Derin su altı cihazıyla cansız bedeni bulundu

Ekipler çalışma başlatırken, derinliğin fazla olmasından dolayı bölgeye ROW cihazıyla birlikte Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar da sevk edildi. Ekiplerin ROW ile çalışması sonucu şahsın yeri su altında belirlendi. Dalgıçlar tarafından çıkartılan şahsın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)