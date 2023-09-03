Elazığ'da fıstık ezme makinesine elini kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu

DHA
Elazığ'da Çatalçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 14 yaşındaki M.Ü., yardım etmek için gittiği ailesine ait çerez fabrikasında, fıstık ezme makinesine elini kaptırdı.
Makinenin hızla dönen parçalarının elini sıkıştırdığı M.Ü’nün sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle M.Ü.’nün eli, makineden çıkarıldı.
5 parmağı koptu
İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan M.Ü.’nün, 5 parmağının koptuğu belirlendi.
Soruşturma başlatıldı
M.Ü.’nün tedavisi sürerken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.