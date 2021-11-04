Elazığ’da gaz dolu rögar kapağı tehlike saçıyor

Rögar kapağının içerisine akan doğalgaz sızıntısı yangına neden oluyor. Mahalleli korkuyla yaşarken ekipler sızıntı kaynağını bulamıyor.

Elazığ’ın Hicret Mahallesi’nde doğalgaz sızıntılarından oluşan gaz, rögar kapağının altında yangına neden oldu.

Durumu fark eden mahalle sakinlerin haber verdiği itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahalede bulundu.

SIZINTI KAYNAĞI TESPİT EDİLEMİYOR

Kentin doğalgaz ihtiyacını karşılayan doğalgaz ekipleri, sızıntının kaynağını tespit edemezken, mahalle sakinleri çalışmaların yetersiz olduğunu savundu.





"YETKİLİLER TECRÜBELİ DEĞİL"

Çıkan yangınla ilgili konuşan Hicret Mahallesi muhtarı Murat Gülbasan, "Burada 3 gündür çalışma var. Buradan ana hat geçiyor. Herhalde ana hat rögarlara bir sızıntı vermiş. Vatandaşların da bilmeyerek attığı sigara sonucu rögar yanınca itfaiyeye ve doğal gaz yetkililerine haber verdik. O günden beri doğalgaz ekipleri burada çalışıyorlar ve halen daha sızıntının nerede olduğunu bulamamışlar. O sokakta bulunanlar biraz tedirgin oldu. Çalışıyorlar, umarım bugün bulurlar ama daha tespit edemediler. Rögarların yanında kibrit çaksan hemen yanıyor. Bu iş tehlikeli, eğer bugün halletmeseler vali ile görüşüp daha Ankara veya başka yerden ekip talep edeceğiz. Demek ki buradaki yetkililer tecrübeli değiller. Çünkü 3 gündür buradalar ve bulamadılar” dedi.

"TÜM HATLAR İNCELENİYOR"

Kentin doğalgaz ihtiyacını karşılayan Bölge Müdürü Resul Korkmaz ise, "Bölgedeki tüm hatlar inceleniyor. Alevlerin kaynağı doğalgaz mı başka bir şey mi diye arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.









