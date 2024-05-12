Elazığ'da genç kadın 8 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni bulundu Geçtiğimiz hafta bir çocuk annesi kızlarından haber alamayan ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışmaları sırasında genç kadının cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İHA

Elazığ'da genç kadının esrarengiz ölümü polis ekiplerini harekete geçirdi.

25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, 4 Mayısta sabah evden çıktı.

Akşama doğru ailesi Dilara'ya ulaşmak istedi. Telefonun saatlerce kapalı olmasından şüphelenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

8 gün sonra cesedi bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı olayda, soruşturma sürüyor.

Küçük kızı annesinin ölümünden habersiz oyun oynadı

Acılı aile cenazeyi almak için morgun önünde saatlerce bekledi. Öldürülen Günana'nın 7 yaşındaki kızı ise hiçbir şeyden habersiz morg önünde arkadaşı ile oyunlar oynadı.

O anlar ise görenlerin yüreğini dağladı.

"Bir kızı var, ömrümün sonuna kadar bakacağım"

Anneler gününde kızının acı haberini alan Zeycan Günana, “Bir an önce kızımı öldürenlerin bulunmasını istiyorum. Cezalarını çeksin. Adalet önünde hesabını versin. Ben o zaman rahat edeceğim. Benim bu kızıma yapanlar ortaya çıksın. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Bir kızı var. Ömrümün sonuna kadar bakacağım. O da benim emanetim.” dedi.

"Yapan kişiler bellidir"

Kayıp kardeşinin ölü olarak bulunduğunu aktaran ağabeyi Sidar Günana ise “Yapan kişiler bellidir. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum. En ağır cezaları almalarını istiyorum. Benim kardeşim Anneler Günü'nde öldürüldü. Kendisinin de bir kızı var. Adaletin önünde hesap verip en ağır cezayı almalarını istiyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)