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    Elazığ'da genç kızı öldüren zanlı 24 yıl hapse çarptırıldı

    Katil zanlısı, barakada buluştuğu kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürerek 24 yıl hapse çarptırılırken, maktulün avukatı, cinsel saldırı iddiasında bulundu.
    • DHA
    • 18.11.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 18:18
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    Elazığ'da genç kızı öldüren zanlı 24 yıl hapse çarptırıldı

    Elazığ'da duygusal ilişki yaşayan Emine fulya Akçelebi (17) ile Salih Yılmaz Coşuk (21) bir barakada buluştu.

    Aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Coşkun, genç kızı 10 bıçak darbesiyle öldürdü.

    "SEVGİLİMİ ÖLDÜRDÜM"

    Cinayetin sonrasında arkadşlarını arayan Coşkun "Sevgilimi öldürdüm" diyip olay yerinden kaçtı.

    Coşkun'un arkadaşlarının ihbarı ile olay bölgesine giden polis ekipleri, genç kızın cansız bedenini buldu.

    Elazığ da genç kızı öldüren zanlı 24 yıl hapse çarptırıldı #1

    DEDESİNİN EVİNDE YAKALANDI

    Coşkun, ekiplerin araştırması sonucunda saklandığı dedesinin evinde yakalanarak gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    "BİR ANDA OLDU, ÇOK PİŞMANIM"

    Yılmaz Coşkun savunmasında, "Bir anda oldu. Çok pişmanım. Vicdan azabı duyuyorum. Hakaret, küfretmesiyle gelişen bir olay söz konusudur. Keşke orada ben ölseydim” dedi.

    Elazığ da genç kızı öldüren zanlı 24 yıl hapse çarptırıldı #2

    CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

    Emine Fulya Akçelebi’nin ailesinin avukatı İbrahim Gök, sanığın, maktulün içeceğine uyuşturucu katıp cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, "Maktul kendine gelip tepki gösterince 10 bıçak darbesiyle canavarca katletmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

    Mahkeme, Salih Yılmaz Coşkun’u adam öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Elazığ da genç kızı öldüren zanlı 24 yıl hapse çarptırıldı #3

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