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- Elazığ'da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu
Elazığ'da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu
Keban Baraj Gölü'ne açılan tekne belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknedeki Arif Ö. sudan çıkarken, balıkçı Yaşar Zariç'i ise arama çalışmalarına 2'nci günde de devam ediliyor.
- 10.09.2022 - 14:00
Elazığ'da 2 kişi akşam saatlerinde Keban Baraj Gölü'ne açıldı.
Tekne, bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. 2 kişiden Arif Ö. kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.
Arama çalışmaları sürüyor
Bölge sevk edilen ekipler, balıkçı Yaşar Zariç'in arama çalışmaları başlattı.
Olayın 2'nci gününde de çalışmalar sürerken Zariç'e ait bir ize rastlanmadı.
Tekne 56 metre derinlikte bulundu
Öte yandan ekipler, tekneyi 56 metre derinlikte buldu. Ardından 60 metreyi bulan derinlikte su altı arama cihazı ROV devreye girdi.
Ankara'dan ekip sevk edildi
DHA'nın aktarımına göre; bölgeye Ankara’dan jandarma arama- kurtarma ekiplerinin de geldiği öğrenildi.