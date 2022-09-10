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    Elazığ'da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu

    Keban Baraj Gölü'ne açılan tekne belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknedeki Arif Ö. sudan çıkarken, balıkçı Yaşar Zariç'i ise arama çalışmalarına 2'nci günde de devam ediliyor.
    • 10.09.2022 - 14:00
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    Elazığ'da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu

    Elazığ'da 2 kişi akşam saatlerinde Keban Baraj Gölü'ne açıldı.

    Tekne, bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. 2 kişiden Arif Ö.  kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

    Arama çalışmaları sürüyor

    Bölge sevk edilen ekipler, balıkçı Yaşar Zariç'in arama çalışmaları başlattı.

    Olayın 2'nci gününde de çalışmalar sürerken Zariç'e ait bir ize rastlanmadı.

    Elazığ da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu #1

    Tekne 56 metre derinlikte bulundu

    Öte yandan ekipler, tekneyi 56 metre derinlikte buldu. Ardından 60 metreyi bulan derinlikte su altı arama cihazı ROV devreye girdi.

    Elazığ da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu #2

    Ankara'dan ekip sevk edildi

    DHA'nın aktarımına göre; bölgeye Ankara’dan jandarma arama- kurtarma ekiplerinin de geldiği öğrenildi.

    Elazığ da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu #3

    Elazığ da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu #4

    Elazığ da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu #5

    Elazığ da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu #6

    Elazığ da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu #7

    Elazığ da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu #8


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