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Elazığ'da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu

Elazığ'da gölde batan tekne 56 metre derinlikte bulundu

Keban Baraj Gölü'ne açılan tekne belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknedeki Arif Ö. sudan çıkarken, balıkçı Yaşar Zariç'i ise arama çalışmalarına 2'nci günde de devam ediliyor.