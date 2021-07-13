Elazığ’da gruplar arasında taşlı sopalı kavga

İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’da merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak üzerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü.

Taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

2 kişi kavga sırasında yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.