Elazığ'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
DHA

Elazığ'da Hankendi mevkisinde M.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeki traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki sürücü ile S.K., A.K. ve E.K. yaralandı.

İhbarla yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedaviye alındı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.