Elazığ'da halı izdihamı

Ankara'da deposununu su basan halı firması, malzemelerini Elazığ’a getirilerek satışa sundu. Değerinin altında satılan halılar için vatandaşların ilgisi izdihama dönüştü.

Ankara’da bir depoyu su basması sonucu ıslanan halılar, Elazığ’a getirilerek üçte bir fiyatına satışa sunuldu.

Kampanyayı duyan vatandaşlar ise ucuz fiyata halı alabilmek için dükkana akın etti.

İHA'nın haberine göre iş yeri önünde araç ve insan kuyrukları oluşurken, vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.

Halılar kapış kapış gitti

İzdiham yaşandığı halı dükkanda adım atacak yer kalmadı. Kapış kapış alınan halılar, araçlara konularak evlere götürüldü.

Çalışanlardan Hakan Gülbaş, “Büyük bir yoğunluk var. Ankara’daki depomuzu su bastı. Ondan dolayı halılarımızın yarısını orada sattık. Yarısını buraya getirdik. Şuan izdiham var. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fiyatlar çok uygun. Bu fiyata fabrikada yok. Müşteriler geliyor. Herkes alıyor” dedi.

"3’te biri fiyatına veriyorlar"



Müşterilerden Nihat Bingöl ise “Ucuzluk var. 3’te biri fiyatına veriyorlar. Elazığ’da herkes akın etmiş. Duyan geldi. Ürünlerin Ankara’dan geldiğini biliyoruz. Hepsi sıfırdır” diye konuştu.



