- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Elazığ'da hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü
Elazığ'da hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü
Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana gelirken, iş makinesinin içinde sıkışan operatör yaralandı.
- DHA
- 13.09.2021 - 03:45
- Güncelleme : 13.09.2021 - 03:53
Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor.
İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE BİNA ÇÖKTÜ
Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi’nde yıkımı gerçekleştirilen bir binada kepçenin müdahalesi sırasında binanın bir bölümü çöktü.
SIKIŞAN OPERATÖR KURTAILDI
Çökme sırasında kepçe operatörü kabin içerisinde sıkıştı. Kabinde sıkışıp yaralanan operatör, çevredekilerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü-Video
YARALI OPERATÖR, HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı operatör, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.