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    Elazığ'da hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü

    Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana gelirken, iş makinesinin içinde sıkışan operatör yaralandı.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 03:45
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 03:53
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    Elazığ'da hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü

    Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor.

    İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE BİNA ÇÖKTÜ

    Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi’nde yıkımı gerçekleştirilen bir binada kepçenin müdahalesi sırasında binanın bir bölümü çöktü.

    SIKIŞAN OPERATÖR KURTAILDI

    Çökme sırasında kepçe operatörü kabin içerisinde sıkıştı. Kabinde sıkışıp yaralanan operatör, çevredekilerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Elazığ'da hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü-Video

    YARALI OPERATÖR, HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı operatör, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Elazığ da hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü #1

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