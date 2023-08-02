Elazığ'da hasarlı binadan ip sarkıtarak malzeme çalan hırsızlar kamerada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaya giren 3 hırsız, engel tanımadan hırsızlık yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Deprem bölgesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Ekipler kentlerde hummalı çalışmalar yürütürken, bu durumu fırsata çevirenler de eksik olmuyor.

Afetten etkilenen Elazığ'da, hırsızlar hasarlı binayı hedef seçti.

İple malzeme indirdiler

3 kişi, ağır hasar alarak tahliye edilen ve yıkım kararı verilen İstasyon Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Ardından topladıkları malzemeleri bağladıkları iple aşağıya indirdi.

O anlar kamerada

Girilmesi yasak olan binadan herhangi bir önlem de alınmadan malzeme indirilmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına kaydedildi.