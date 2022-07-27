Elazığ'da hastanedeki silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan kişi de yaralandı

Elazığ'da hastanedeki silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan kişi de yaralandı

Fırat Üniversitesi Hastanesi önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ve kavgaya dahil olmayan vatandaş yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumu kritik.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan olayda, hastane içinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan A.Y., belinden çıkardığı silahla ateş açtı.

Kurşun bölgedeki vatandaşa geldi

Olayda A.B., S.T. ve konuyla ilgisi olmayan F.A., kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı.

1 yaralının durumu kritik

Kafasından kurşunla yaralanan A.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.