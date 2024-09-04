Haberler



3. Sayfa



Elazığ'da hırsız önce keşif yaptı, sonra telefonu çaldı

Elazığ'da hırsız önce keşif yaptı, sonra telefonu çaldı Elazığ'da bir cep telefonu dükkanına giren şahsın önce etrafı kontrol ettiği ardından da masanın üzerindeki telefonu çalarak uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.