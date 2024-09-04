İHA
Elazığ'da bir cep telefonu mağazasına giren şüpheli şahıs, bir süre etrafı izledi.
Mağazada keşif yapan şahıs, müşterilerin fazla olmasını da fırsat bilerek masanın üstünde bulunan cep telefonunu şarjdan çıkartıp cebine koyduktan sonra hızla mağazadan uzaklaştı.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Müşterilerin azalmasından sonra mağazayı kontrol eden personel, bir cep telefonunun eksik olduğunu fark etti.
Güvenlik kamerasından görüntüleri inceleyen personel, şahsın cep telefonunu çaldığını fark etmesinin ardından yaşanan hırsızlık olayını polis ekiplerine bildirdi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cep telefonunu alarak kayıplara karışan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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