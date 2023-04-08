Elazığ’da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı
DHA

İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 olayıyla ilgili aranan 2 şüpheli için çalışma başlattı.

Şüpheliler, belirlenen adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Malzemeler sahiplerine teslim edildi

Evlerdeki aramalarda ele geçirilen, hırsızlıkla elde ettikleri malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Elazığ Kapalı T ve E Tipi Ceza İnfaz kurumlarına teslim edildi.

Elazığ’da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı #1
Elazığ’da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı #2