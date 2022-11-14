Elazığ'da hırsızlık şüphelisini site sakini yakaladı

Elazığ’da bir siteye girmeye çalışan şüpheli, site sakinleri tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir siteye saat 03.00 sıralarında girmeye çalışan şüpheli, o saatte uyanık olan bir site sakini tarafından fark edildi.

Aşağı inen site sakini şüpheliyi yakalayarak, komşulara haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Önce yakaladı sonra polise teslim etti

Siteye gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA'nın aktardığına göre o anlar bir site sakini tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.