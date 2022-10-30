Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.613
-1.22%
BTXN Coin
10.60
-0.56%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Elazığ’da hırsızlık yapmadan önce kullanma tarihini kontrol etti

    Bir marketin önündeki zeytinyağını gözüne kestiren hırsız, çalmadan önce gözlük takarak inceledi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • 30.10.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 12:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da hırsızlık yapmadan önce kullanma tarihini kontrol etti

    Elazığ'ın Çarşı Mahallesi'nde yöresel ürünler satan bir markette hırsızlık olayı meydana geldi.

    Market çalışanlarının akşam saatlerinde yemek molasına çıktı ve iş yerine  döndüklerinde tezgahta bulunan zeytinyağlarının eksik olduğunu fark etti.

    Bunun üzerine güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, iş yerinin önünde bir kişinin hırsızlık yaptığını gördü ve durumu polise bildirdi.

    İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    O anlar kamerada

    Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinin önüne gelen şüpheli önce etrafta bir tur atıyor ardından çalışanların içeride olup olmadığını kontrol ediyor.

    Çalışanların olmamasını fırsat bilen şüpheli, gözüne kestirdiği 400 TL değerindeki zeytinyağını alıyor.

    Elazığ’da hırsızlık yapmadan önce kullanma tarihini kontrol etti ViDEO

    Elazığ’da hırsızlık yapmadan önce kullanma tarihini kontrol etti #1

    Gözlüklerini takıp son kullanma tarihini kontrol etti

    Çalmak istediği zeytinyağının son kullanma tarihini cebinden çıkardığı gözlükle kontrol eden şüpheli, ürünü alıp uzaklaşırken rahat tavırları ve sigarasını yaktığı anlar kameralara yansıdı.

    İHA'nın haberine göre, bu tarz hırsızlık olaylarının başına birkaç kez geldiğini belirten marketin sahibi, çareyi ürünleri bant ve iplerle birbirine bağlamakta buldu.

    Elazığ’da hırsızlık yapmadan önce kullanma tarihini kontrol etti #2

    "Adam aldığı ürünün tarihine ve litresine bakıyor. Bir de beğenmiyor"

    Defalarca bu tarz olaylarla karşılaşan market çalışanı Berdan Polat, "Defalarca hırsızlık olayı yaşadık. Son çözümü bunları birbirine bağlamakla buluyoruz. Çalışan personeller genelde kapıda oluyor ama o an yemek molasındaydılar.

    Biz de fark etmedik ve hırsızlık olayını kameradan fark ettik. Kameradan baktığımızda adam aldığı ürünün tarihine ve litresine bakıyor. Ondan sonra da parasını vermiş gibi sigarasını yakıp gidiyor. Bir de beğenmiyor." şeklinde konuştu.

    Elazığ’da hırsızlık yapmadan önce kullanma tarihini kontrol etti #3


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Ağrı Dağı beyaza büründü
    Gündem

    Ağrı Dağı beyaza büründü

    Türk bayraklı balonları gökyüzüne saldılar
    Gündem

    Türk bayraklı balonları gökyüzüne saldılar

    Görüş Bildir