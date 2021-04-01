Elazığ’da horoz dövüşü baskını

Bir bağ evinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında 27 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Palu ilçesine bağlı Umutkaya köyü sınırlarında bir bağ evinde horoz dövüşleri düzenlendiğini öğrendi.

Harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi.

HAYVANLARA EL KONULDU

Aralarında hem organize eden hem izleyicilerin olduğu 27 kişi yakalandı.

El konulan 2 tavuk ve 5 horoz, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

CEZA KESİLECEK

Haklarında yasal işlem yapılan şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten ceza kesileceği öğrenildi.