Euro
9.5935
-0.78%
Dolar
8.1328
-1.3%
Altın
450.55
-0.39%
Borsa
1.419
1.95%
Bitcoin
483.500
-0.40%
EXEN Coin
20.25
-2.55%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Elazığ’da horoz dövüşü baskını

    Bir bağ evinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında 27 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elazığ’da horoz dövüşü baskını

    Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Palu ilçesine bağlı Umutkaya köyü sınırlarında bir bağ evinde horoz dövüşleri düzenlendiğini öğrendi.

    Harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi.

    HAYVANLARA EL KONULDU

    Aralarında hem organize eden hem izleyicilerin olduğu 27 kişi yakalandı.

    El konulan 2 tavuk ve 5 horoz, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    CEZA KESİLECEK

    Haklarında yasal işlem yapılan şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten ceza kesileceği öğrenildi.

    Elazığ’da horoz dövüşü baskını #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir