Elazığ'da husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan, bıçakların çekildiği kavgada iddiaya göre bir kişi, kızgın yağ döktüğü 2 kişiyi yaraladı.

İHA Elazığ'da daha önceden aralarında husumet olan 2 grup arasında kavgaya dehşet çıktı. Husumetliler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, bıçaklar çekildi. 2 kişi kızgın yağdan yaralandı Bir kişi dükkanından aldığı kızgın yağı, akraba olduğu öğrenilen iki kişinin üzerine döktü. Olayda, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Google News

Abone Ol