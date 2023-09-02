Elazığ'da husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü

İHA
Elazığ'da daha önceden aralarında husumet olan 2 grup arasında kavgaya dehşet çıktı.
Husumetliler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, bıçaklar çekildi.
2 kişi kızgın yağdan yaralandı
Bir kişi dükkanından aldığı kızgın yağı, akraba olduğu öğrenilen iki kişinin üzerine döktü.
Olayda, 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.