Elazığ'da husumetlisini sokak ortasında kurşunladı Sokak ortasında iki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada taraflardan biri cebinden çıkardığı silahla tartıştığı kişiyi vurup kaçtı.

İHA

Elazığ’da sokak ortasında ateşlenen silah sonrası mahallede panik yaşandı.

Merkeze bağlı Sanayi Mahallesi üzerinde husumeti olduğu bilinen iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenlen dolayı kavga etmeye başladı.

HUSUMETLİSİNİ VURUP KAÇTI

Tartışmanın büyümesiyle, kimliği tespit edilemeyen şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisini vurarak olay yerinden kaçtı.

Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)