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    Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı

    İcra yolu ile evi boşaltılan C.U., ev sahibi ile tartışıp silahıyla ateş etti. Çıkan kavgada ev sahibinin oğlunu da darbeden C.U., olay yerinden kaçtı.
    • 23.12.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:34
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    Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı

    Elazığ’ın merkez ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesi'nde evi icra yolu ile boşaltılan C.U. isimli şahıs, mahalleye gelerek ev sahibi ile tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasından C.U., silahı ile havaya ateş etti.

    Kaçarken silahını düşürdü

    Ev sahibinin oğlu M.S.’yi de darbeden C.U., olay yerinden kaçarken silahını yere düşürdü.

    Olay yerinde ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    M.S., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı VİDEO

    Şüpheli aranıyor

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

    Şüpheli C.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı #1

    Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı #2

    Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı #3

    Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı #4


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