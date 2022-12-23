Haberler

3. Sayfa Haberleri

Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı

Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı

İcra yolu ile evi boşaltılan C.U., ev sahibi ile tartışıp silahıyla ateş etti. Çıkan kavgada ev sahibinin oğlunu da darbeden C.U., olay yerinden kaçtı.