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- Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı
Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı
İcra yolu ile evi boşaltılan C.U., ev sahibi ile tartışıp silahıyla ateş etti. Çıkan kavgada ev sahibinin oğlunu da darbeden C.U., olay yerinden kaçtı.
- 23.12.2022 - 14:52
- Güncelleme : 23.12.2022 - 15:34
Elazığ’ın merkez ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesi'nde evi icra yolu ile boşaltılan C.U. isimli şahıs, mahalleye gelerek ev sahibi ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasından C.U., silahı ile havaya ateş etti.
Kaçarken silahını düşürdü
Ev sahibinin oğlu M.S.’yi de darbeden C.U., olay yerinden kaçarken silahını yere düşürdü.
Olay yerinde ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.S., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elazığ’da, icra ile çıkarılan kiracı ortalığı karıştırdı VİDEO
Şüpheli aranıyor
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Şüpheli C.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.