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    Elazığ'da iki grup arasında kavga: 1 ölü

    İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 09:48
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    Elazığ'da iki grup arasında kavga: 1 ölü

    Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Mezbahana mevkisinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle bir kişi, tabancayla Birkan Ayık'ı (23) göğsünden vurdu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

    KAÇAN CİNAYET ZANLILARI ARANIYOR

    Savcının incelemesi sonucu Ayık'ın cesedi, otopsi için Palu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Elazığ da iki grup arasında kavga: 1 ölü #1

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