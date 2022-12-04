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    Elazığ'da iki kişinin tartışmasında kan aktı

    Bilinmeyen nedenle tartışan 2 kişi arasındaki tartışma kavgaya döndü. Olayda silahla yaralanan 31 yaşındaki A.D., hastaneye kaldırıldı.
    • 04.12.2022 - 16:40
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    Elazığ'da iki kişinin tartışmasında kan aktı

    Elazığ’ın Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan parkta panik anları yaşandı.

    İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda A.D. (31) yaralandı. Diğer şahıs ise araçla olay yerinden kaçtı.

    Tedavi altına alındı

    Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan A.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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