Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Elazığ’da korkutan trafik kazası...
Ulukent Mahallesi’nde hareket halindeki bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başka bir araca çarptı.
3 YARALI
Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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