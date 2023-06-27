Elazığ'da ilk kurbanlık firarı yaşandı! Sahibinin kemikleri kırıldı

İHA

Elazığ’da Kurban Bayramı'na saatler kala vatandaşlar kurbanlıklarını almaya devam ediyor.

Celil Kurucu isimli vatandaş pazardan aldığı ineği evinin bahçesine götürürken hayvanın saldırısına uğradı.

Omurgasına aldığı darbelerin ardından kırıklar oluşan Kurucu, kaçan kurbanlığının yakalanması için Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen kurban yakalama timleri, kaçan ineği sakinleştirici iğne vurarak yakaladı.

Yakalanan kurbanlık, ekipler tarafından bağlanıp sahibine teslim edildi.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan Muammer Turgut, şunları söyledi:

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurban yakalama timimizi oluşturmuştuk. Hazır bir şekilde bekliyoruz. Kurbanı kaçan vatandaşlar Elazığ Belediyesi 153 Beyaz Masayı arayarak ihbarda bulunuyorlar bizde ekip olarak kaçan hayvanı yakalamaya çalışıyoruz. Bugün de bizim bir arkadaşın ineği kaçmıştı bizde gelip yakaladık. Bizi epeyi zorladı ama sakinleştirici vurarak yakaladık.