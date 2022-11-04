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    Elazığ'da intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı

    Bir binanın 3’üncü katından atlamaya çalışan kadını itfaiye eri kurtardı.
    • 04.11.2022 - 06:10
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 06:23
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    Elazığ'da intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı

    Akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Kooperatif Sokak'ta Z.S. isimli kadın, bir binanın 3’üncü katından atlamaya kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtafiye branda açtı

    Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise kadının atlamak istediği noktaya branda açtı.

    Dalgınlığından faydalanıp yakaladı

    DHA'Nın aktardığına göre; ikna çalışmaları sürerken kadının dalgınlığından faydalanan bir itfaiye eri, kadını yakalayarak içeri çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binadan indirilen kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Elazığ'da intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı - VİDEO

    Elazığ da intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı #1

    Elazığ da intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı #2

    Elazığ da intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı #3


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