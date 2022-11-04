Bir binanın 3’üncü katından atlamaya çalışan kadını itfaiye eri kurtardı.

Akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Kooperatif Sokak'ta Z.S. isimli kadın, bir binanın 3’üncü katından atlamaya kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtafiye branda açtı

Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise kadının atlamak istediği noktaya branda açtı.

Dalgınlığından faydalanıp yakaladı

DHA'Nın aktardığına göre; ikna çalışmaları sürerken kadının dalgınlığından faydalanan bir itfaiye eri, kadını yakalayarak içeri çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binadan indirilen kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Elazığ'da intihara kalkışan kadını itfaiye kurtardı - VİDEO