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    Elazığ'da işkence ettiği cesedi yol kenarına bıraktı

    Yol kenarında cesedi bulunan talisiz kadının saatlerce işkence gördüğü ve araç bagajında, çöp toplama merkezi yakınlarına atıldığı öğrenildi.
    • 15.10.2022 - 09:54
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    Elazığ'da işkence ettiği cesedi yol kenarına bıraktı

    Elazığ'da korkunç bir cinayet yaşandı.

    Sarıçubuk köyünde yaşanan olayda, yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kimliği belirlendi

    Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi.

    Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahında yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti.

    Elazığ da işkence ettiği cesedi yol kenarına bıraktı #1

    Cinayetle ilgili 2 kişi yakalandı

    Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

    Cesedi bagajda taşıdılar

    Edinilen bilgilere göre, talihsiz kadının cansız bedeni aracın bagajına alınıp daha sonra Sarıçubuk köyü mevkiinde çöp toplama merkezi yakınına bırakıldığı öğrenildi.

    Cinayeti itiraf etti Evine düzenlenen operasyonlar yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti.

    Elazığ da işkence ettiği cesedi yol kenarına bıraktı #2

    1'i tutuklandı diğeri serbest

    Gözaltına alınan Ö.D. ve N.Ü. jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Elazığ da işkence ettiği cesedi yol kenarına bıraktı #3

    Elazığ da işkence ettiği cesedi yol kenarına bıraktı #4


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