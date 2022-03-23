Japonya'dan bisikletiyle gelerek dünya turuna çıkan turisti Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz, yolda yürüyen birini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Elazığ merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi’nde yaşanan olayda, M.Z.Y. sokakta yürüdüğü sırada bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y., çevredekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POMPALI TÜFEKLE YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da Japon turisti bıçaklayan şahıs yoldan geçen birini vurdu ViDEO

19 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerinde hızlıca çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. (19) olduğunu tespit etti. Polisin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

JAPON TURİSTİ DE BIÇAKLAMIŞTI

Öte yandan şüpheli D.B.’nin, 13 Eylül 2021’de 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda’yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi.

Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi.

12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ’da bıçaklandı























