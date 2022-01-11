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    Elazığ'da, kablo çalmakla suçlanan 3 şüpheli yakalandı

    Kablo çalarken inşaat bekçisi tarafından fark edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 16:29
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    Elazığ'da, kablo çalmakla suçlanan 3 şüpheli yakalandı

    Elazığ’da bir binadan kablo çalan 3 şüpheli, inşaat bekçisi tarafından farkedildi.

    Fark edildiklerini anlayan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

    Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kabloları çalan Y.I. (33), M.Ç. (28) ve İ.D.’yi (33) tespit etti.

    ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şüpheliler, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

    Elazığ'da, kablo çalmakla suçlanan 3 şüpheli yakalandı VİDEO

    Elazığ da, kablo çalmakla suçlanan 3 şüpheli yakalandı #1


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