Elazığ'da kadınların kavgasını erkekler izledi! Utandıran anlar... Bir kafede kadınlar arasında çıkan kavgayı izleyen erkeklerin o anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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İHA

Elazığ'da bulunan bir kafe, ilginç anlara sahne oldu...

Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir kafede oturan iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı.

İlk olarak sözlü olarak çıkan tartışma büyüyerek, kısa süre içerisinde kavgaya döndü.

Daha sonra kadınlardan biri, masada bulunan malzemeyi diğer kadınlara fırlattı.

Kadınlar birbirinin saçını yoldu

Olayın alevlenmesi ile masada bulunan malzemeler adeta havada uçuştu. Ardından kadınlardan biri tekme ile karşı tarafa saldırınca kavga büyüdü.

Kadınlar saç başa birbirine girerken bazı müşteriler ise korkarak dışarı kaçtı. Bir süre kavga eden kadınlar, diğer müşteriler tarafından zorlukla ayrıldı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)