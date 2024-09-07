İHA
Elazığ'da vatandaşlar güne kurşun sesleriyle uyandı.
Merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanenin birkaç şüpheli şahıs yaklaştı.
KIRAATHANEYİ KURŞUNLADILAR
Saldırganlar, içeride oturan E.S. ve kimliği öğrenilemeyen 2 vatandaşa, 11 el ateş etti.
Olayda 2 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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