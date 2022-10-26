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    Elazığ'da faturasını yatırırken kalp krizi geçirdi, personel hayatını kurtardı

    Su faturasını ödemek için gittiği iş merkezinde aniden kalp krizi geçiren vatandaş, iş yerinde çalışan belediye personelinin kalp masajı sayesinde hayata tutundu.
    • 26.10.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 15:07
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    Elazığ'da faturasını yatırırken kalp krizi geçirdi, personel hayatını kurtardı

    Elazığ’da 80 yaşındaki N.A. adlı bir vatandaş, bir iş merkezinde bulunan su tahsilat şubesinde fatura ödemek için gitti.

    Kalp rahatsızlığı bulunan vatandaş, bir anda fatura ödeme merkezinde fenalaştı ve yere düştü.

    Kalp krizi geçirip ilk kez kalbi duran adamın imdadına, iş merkezinde çalışan personel koştu.

    Kalp masajı sayesinde ölmekten kurtuldu

    Kalbi duran şahıs, çalışanın yapmış olduğu ilk yardım ve kalp masajı sayesinde hayata tutundu.

    Olaya tanıklık eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, N.A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

    İHA'nın haberine göre, N.A.’nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

    Elazığ'da faturasını yatırırken kalp krizi geçirdi, personel hayatını kurtardı VİDEO


    Elazığ da faturasını yatırırken kalp krizi geçirdi, personel hayatını kurtardı #1

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