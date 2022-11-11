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    Elazığ’da, kamyonet çocuk parkına girdi

    Kupası açılan kamyonet, çocuk parkına girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, parkın boş olması faciayı engelledi.
    • 11.11.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:48
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    Elazığ’da, kamyonet çocuk parkına girdi

    Elazığ’da, Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak’ta seyir halindeki bir kamyonet, sabah saatlerinde kontrolden çıktı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hızla ilerleyerek çocuk parkına girdi.

    Kaza anları kamerada

    Kaza sırasında kupa kısmı açılan kamyonetin o anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    DHA’nın haberine göre; çocuk parkında kaza sırasında kimsenin olmaması faciayı engellerken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

    Elazığ’da, kamyonet çocuk parkına girdi VİDEO

    Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor

    İhbar üzerine parka sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Elazığ’da, kamyonet çocuk parkına girdi #1

    Elazığ’da, kamyonet çocuk parkına girdi #2


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