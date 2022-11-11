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Elazığ’da, kamyonet çocuk parkına girdi
Kupası açılan kamyonet, çocuk parkına girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, parkın boş olması faciayı engelledi.
- 11.11.2022 - 15:42
- Güncelleme : 11.11.2022 - 15:48
Elazığ’da, Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak’ta seyir halindeki bir kamyonet, sabah saatlerinde kontrolden çıktı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hızla ilerleyerek çocuk parkına girdi.
Kaza anları kamerada
Kaza sırasında kupa kısmı açılan kamyonetin o anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
DHA’nın haberine göre; çocuk parkında kaza sırasında kimsenin olmaması faciayı engellerken, kamyonet sürücüsü yaralandı.
Elazığ’da, kamyonet çocuk parkına girdi VİDEO
Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
İhbar üzerine parka sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.