Elazığ'da kamyonet ile ambulans çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
DHA

merkez Cahit Dalokay Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen ambulans ile kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile taşıdığı hasta ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

İhbarla yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da kamyonet ile ambulans çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yaralıların durumu iyi

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.