Elazığ'da kamyonet ile ambulans çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

DHA
Elazığ merkez Cahit Dalokay Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen ambulans ile kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrilirken ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile taşıdığı hasta ve kamyonet sürücüsü yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.