Elazığ'da kapıyı fark etmeyen adam kafasıyla camı kırdı

Elazığ’da 'akıllara durgunluk veren' görüntü...
Olay, Rızaiye Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı.
KAFASIYLA CAMI KIRDI
Markete giren kişi alışveriş yaptıktan sonra çıkarken cam kapıyı fark etmeyerek kafasını çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kapının camı kırılırdı.
Dükkan sahibi ve çevredeki vatandaşlar ise olayı şaşkınlıkla izledi.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.