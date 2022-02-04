Yoğun kar yağışının ardından 5 saatlik bir çalışma sonucu kardan bir araba yapan Murat Çevik, güneş görünce eriyen arabasına 200 bin lira değer biçti.

Elazığ'da Harput Mahallesi'nde garsonluk yapan 45 yaşındaki Murat Çevik, kentte etkili olan kar yağışını fırsat bildi.

Arkadaşlarının yardımıyla kardan araba yapan Çevik, arabayı ağaç dalları ve çeşitli eşyalar ile süsledi.

Arabaya el arabasının tekerleklerini, aynalarına da mutfakta bulunan süzgeçleri taktı. Her gün arabasının temizliğini yapan Çevik, aynı zamanda eriyen yanlarını da karla doldurarak bakım yaptı.

200 BİN LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören arabaya sahibi tarafından, sosyal medyadan gelen bir teklif üzerine 200 bin lira değer biçildi.

Kardan arabanın mimari garson Murat Çevik, şu açıklamalarda bulundu:

"Kış aylarında yoğun bir şekilde kar yağdığı için fazla müşteri gelmiyor. Biz de bu boşlukta canımız sıkıldı ne yapalım, ne edelim diye düşünürken ben de tuttum bir araba yaptım.





“GÜNEŞ GÖRÜNCE ERİYEN BİR ARABAM VAR”

Yıllardır arabam yok dedim modifiyeli bir araba yapayım nasıl olur. Şu an güneş görünce eriyen bir arabam var. Tekerlekleri de gerçek el arabasından çıkardık. Aynalarını da süzgeçten yapıp taktım. Gelen müşteriler de beğenip resim çekiyorlar.





“PATRONUM BİLE NE KADAR OLDUĞUNU SORDU”

Beş saatimi aldı yapması. Kar kütlesi vardı ancak azdı biz de etraftaki karları toplayıp üzerine bırakıp ince ince kesip en sonda ayarlamaları yapıp ortaya böyle bir araba çıktı. Camlarını siliyorum her gün eriyen taraflarını dolduruyorum bir süre daha kalacak ama hava açıldı bundan sonra yağış olmazsa arabam 3 gün sonra yok. Arabayı WhatsApp’a attım, kayıtlı olanlar kaç lira olduğunu sordular hatta patronum bile ne kadar olduğunu sordu ben de 200 bin lira ancak güneş gördü mü eriyor dedim.”

Elazığ’da, kardan arabasına 200 bin lira değer biçti VİDEO

