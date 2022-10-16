Elazığ'da kardeşi tarafından bıçaklanan sağlıkçıya veda

Evde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanıp, hastanede yaşamını yitiren sağlık personeli Vahide Duran, toprağa verildi.

Elazığ'da 14 Ekim’de akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanda Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi personeli 51 yaşındaki Vahide Duran ile erkek kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., bıçakla ablasını yaraladı.

Çalıştığı hastaneye kaldırıldı

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., olay yerinden kaçarken, Vahide Duran, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre duran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abla katili yakalandı

Duran’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, M.K. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

M.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Duran’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak kentte aile mezarlığına defnedildi.









