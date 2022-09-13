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    Elazığ'da kaybolan balıkçının cesedi 58 metre derinde bulundu

    Keban Baraj Gölü'nde batan teknedeki 1 balıkçı kurtulurken, diğeri kayboldu. Başlatılan çalışma sonucu, kaybolan kişinin cansız bedenine 58 metre derinlikte ulaşıldı.
    • 13.09.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:34
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    Elazığ'da kaybolan balıkçının cesedi 58 metre derinde bulundu

    Elazığ'ın Keban Baraj Gölü mevkisinde bir balıkçı teknesi battı.

    Arif Özel, alabalık kafesine tutunarak sudan çıkarken, balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu.

    İhbarla bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

    Boğulmaktan kurtulan Arif Özel'in gösterdiği alanda Zariç için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

    Tekne 56 metre derinde bulundu

    Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Zariç'in teknenin içerisinde olmadığı tespit edilince, geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

    Derinliği 70 metreye ulaşan gölde 25 kişiden oluşan dalgıç ekibi, 40 metre derinlikten sonra ROW cihazı ile arama yaptı.

    Ceset 58 metre derinde ortaya çıktı

    Zariç'in cesedi, bugün 58 metre derinlikte tespit edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

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